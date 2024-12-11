Експерт: Усі лідери типу путіна втрачали владу через зовнішньо-політичні поразки

Втрата росією позицій у Сирії може призвести до краху режиму володимира путіна в майбутньому.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив політолог Тарас Загородній.

«Усі політичні лідери типу путіна втрачали владу через зовнішньо-політичні поразки. А у путіна вже ціла низка зовнішніх поразок: Нагірний Карабах, Середня Азія, тепер ще й Сирія, якою він так пишався», – зазначив експерт.

На думку Загороднього, якщо рф буде змушена залишити свої військові бази в Сирії, це означатиме, що москва втратить свій вплив на Близькому Сході взагалі, і це стане поразкою великого масштабу.

«Вони сиділи на Близькому Сході з часів СРСР із завданням постійно підтримувати нестабільність, за якої щоразу зростала ціна на нафту. А це – прибутки СРСР і удар по США, які тоді постачали собі нафту саме звідти», – нагадав політолог.

Якщо тепер бази у Хмеймімі й Тартусі доведеться покинути, російський контроль над Середземномор’ям буде втрачено. Мати цей оперативний простір в росії традиційно прагнули ще з царських часів. «Будували плани, як у Туреччини Босфор та Дарданелли відібрати. Бо яка ж ти наддержава, якщо не маєш закордонних баз? І тут така велика втрата», – розповів Загородній.

За словами експерта, ця геополітична невдача додасться до неможливості досягнути цілей в Україні – знищення її як держави. «Це все, беззаперечно, підточує владу путіна на додачу до внутрішніх пертурбацій і може бути частиною сценарію знесення його влади. Чимало факторів можуть на це вплинути, але передумови є 100%», – вважає Загородній.