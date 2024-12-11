Експерт: Усі лідери типу путіна втрачали владу через зовнішньо-політичні поразки

Втрата росією позицій у Сирії може призвести до краху режиму володимира путіна в майбутньому.
Таку думку в коментарі Укрінформу висловив політолог Тарас Загородній.
«Усі політичні лідери типу путіна втрачали владу через зовнішньо-політичні поразки. А у путіна вже ціла низка зовнішніх поразок: Нагірний Карабах, Середня Азія, тепер ще й Сирія, якою він так пишався», – зазначив експерт.
На думку Загороднього, якщо рф буде змушена залишити свої військові бази в Сирії, це означатиме, що москва втратить свій вплив на Близькому Сході взагалі, і це стане поразкою великого масштабу.
«Вони сиділи на Близькому Сході з часів СРСР із завданням постійно підтримувати нестабільність, за якої щоразу зростала ціна на нафту. А це – прибутки СРСР і удар по США, які тоді постачали собі нафту саме звідти», – нагадав політолог.
Якщо тепер бази у Хмеймімі й Тартусі доведеться покинути, російський контроль над Середземномор’ям буде втрачено. Мати цей оперативний простір в росії традиційно прагнули ще з царських часів. «Будували плани, як у Туреччини Босфор та Дарданелли відібрати. Бо яка ж ти наддержава, якщо не маєш закордонних баз? І тут така велика втрата», – розповів Загородній.
За словами експерта, ця геополітична невдача додасться до неможливості досягнути цілей в Україні – знищення її як держави. «Це все, беззаперечно, підточує владу путіна на додачу до внутрішніх пертурбацій і може бути частиною сценарію знесення його влади. Чимало факторів можуть на це вплинути, але передумови є 100%», – вважає Загородній.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023