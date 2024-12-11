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Мінветеранів: До програми «Створено захисниками» вже долучилося понад 70 бізнесів

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До програми «Створено захисниками», яка передбачає спеціальне брендування ветеранського бізнесу, вже долучилося понад 70 бізнесів.

Про це сказала міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв'ю Укрінформу.

"Понад 70 бізнесів уже долучилися до цієї програми. Зараз ми вивчаємо, яким чином зробити більш доступними для українців товари та послуги, які створюються нашими захисниками", - сказала міністр.

Вона зазначила, що такі товари вже доступні в магазинах та через онлайнмережі.

За словами Калмикової, ветеранський бізнес продовжує розвиватися. Зокрема, Український ветеранський фонд уже підтримав понад 800 підприємств ветеранів.

"Програма підтримки бізнесу працює, і на наступний рік вже передбачено 300 мільйонів гривень для підтримки ветеранського підприємництва в рамках програм УВФ", - додала очільниця Міністерства.

Калмикова, Створено захисниками
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