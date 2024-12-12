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Мінагрополітики: Оцінка можливих дотацій агросектору в €95 млрд є занадто завищеною

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Українські аграрії завдяки вступу до ЄС зможуть отримати право на доступ до європейської допомоги та дотацій, розмір яких ще обговорюється. Проте оцінка можливих дотацій в €95 млрд є занадто завищеною, оскільки весь сільськогосподарський ВВП України складає близько €30 млрд. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ході конференції “Ведення агробізнесу в Україні”.

Так він прокоментував виступ старшого менеджера Tony Blair Institute for Global Change Едмунда Кларка, який оцінив можливу допомогу українському агро за умови членства в ЄС на рівні €95 млрд.

"Останні декілька місяців наша делегація постійно в Європі, з представниками аграрного комітету і міністерства. Ті міфи, які існують про українське агро в Європі, нам дуже заважають (в перемовинах про вступ України до ЄС — ред.). Відверто, я не знаю, звідки цифра в €95 млрд, якщо у нас весь аграрний ВВП близько €30 млрд", — підкреслив український міністр.

Він закликав учасників та експертів переговорного процесу зі вступу України до ЄС користуватися лише підтвердженими даними, оскільки звіти з неверифікованими показниками потрапляють до установ та організацій, які мають вплив на хід переговорів і ускладнюють їх. Євроінтеграційні процеси і синхронізація аграрних секторів двох країн мають відбуватись навколо актуальних даних таких організацій, як Євростат, Держстат України, верифікована інформація від профільних асоціацій.

"Україна – це велика (за обсягами АПК — ред.) країна, але це не загроза і не конкурент в зменшені допомоги для європейських фермерів. Це країна, яка може посилити Євросоюз, і це наш основний посил до партнерів. Сьогодні ЄС є потужним агроекспортером. Разом з Україною, якщо ми будемо спільно переробляти с/г продукцію і будувати спільні логістичні шляхи, Євросоюз може з четвертого місця перейти на друге місце за експортом у світі", — констатував Віталій Коваль.

Мінагрополітики, Коваль
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