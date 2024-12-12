Міненерго: Держенергонагляд буде слідкувати за дотриманням графіків відключення світла

Перерви між чергами при відключеннях електроенергії повинні тривати не менше двох годин.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

За словами заступника міністра, передбачено, що кожен обленерго повинен чітко розробляти відповідно до інструкцій графіки у регіоні, а держенергонагляд буде слідкувати за дотриманням цих графіків.

"Для прикладу - це питання рівності застосування черг, це є питанням для того, щоб перерви між чергами були не менше 2 годин. Це потенційно достатньо, щоб громадяни могли зробити всі необхідні побутові речі. Також, щоб графіки тривали не більше, ніж 6 годин", - зазначив він.

Колесник наголосив, що Міненерго намагається і максимально уніфікувати підхід, і збалансувати потреби як громадян, так і необхідність функціонування енергосистеми.