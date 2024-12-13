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Експерт: ВАКС деградує до рівня радянського районного суду

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Вищий антикорсуд деградує до рівня "радянського районного суду" через залежність від НАБУ-САП. Це підтверджується низкою останніх скандалів та "катастрофічним" провалом у тестуванні на IQ, який шокував навіть публічних захисників ВАКС. Про це написав у своєму блозі політичний експерт Олег Постернак.

За його словами, в останні місяці року різко зросла кількість скандалів, що компрометують весь склад Вищого антикорупційного суду.

"Поміж головних тем – "злив" резонансних справ за участі корупціонерів, які потім тікають закордон; розкішний спосіб життя суддів ВАКС у розпал війни; виконання цим судом завдань НАБУ і САП, що все більше нагадує практику радянської феміди. Апогей цих процесів – падіння загального інтелектуального рівня складу ВАКС та претендентів на посади: нещодавній провал суддівським корпусом тестів на рівень IQ шокував навіть публічних захисників антикорсуду", – написав експерт.

Він нагадав слова адвоката Тараса Баранова про сповідування ВАКС посттоталітарного підходу – підігруванні детективам НАБУ та прокурорам САП. А адвокат Роман Кравець заявляв, що дії ВАКС прямо повторюють 37 рік минулого століття: тоді особи не знали за що і на підставі чого їх звинувачують.

Поміж інших скандалів з ВАКС, які наводить Постернак, – "віджим" в держави пів мільйона гривень суддею ВАКС Катериною Сікорою за допомогою колег в іншому суді. Ще одна суддя Вищого антикорупційного суду – Валерія Чорна, в розпал війни стала власницею елітної автівки з салону – BMW Х6. Суддя Микола Глотов, який розплакався, коли йому заявили відвід у судовому засіданні, тим не менш за рік з початку повномасштабного вторгнення придбав "Теслу" за майже 2 млн грн. Суддя Маркіян Галабала незаконно отримав службове житло та ще низку відомостей не зазначив у декларації. У махінаціях із житлом помічений також Віталій Крикливий, якому дружина писала судові рішення.

НАБУ, САП, ВАКС, Постернак
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