НАБУ и САП призывают Раду проголосовать предложенные Зеленским изменения в закон о ВАКС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поддерживают предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в закон «О Высшем антикоррупционный суд» о начале работы суда и призывают парламентариев проголосовать за эти изменения.
«Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект», — говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, обнародованном в среду на странице САП в Фейсбуке.
В ведомствах напоминают, что упомянутые изменения к закону предлагают закрепить за ВАКС рассмотрение исключительно дел, расследуемых детективами Бюро и прокурорами САП.
«С самого начала мы настаивали на том, чтобы новосозданная судебная организация принимала к рассмотрению дела о топ-коррупции, расследованные Национальным бюро и переданные в суд Специализированной прокуратурой. Именно так можно обеспечить быстрое вынесение приговоров», — подчеркивается в заявлении.
Согласно действующему законодательству, в ВАКС можно направлять все дела о коррупции вне зависимости от ранга фигуриующих в них служащих или должностных лиц.
«Это — более 3500 уголовных производств. Их количество будет расти. Это может стать неподъемным бременем и заблокировать работу 38 судей ВАКС. В то же время рассмотрение дел от НАБУ и САП составляет только 5% общего объема работы. А это — именно те резонансные производства, приговоров в которых с нетерпением ждет общество», — подчеркивается в заявлении.
По мнению НАБУ и САП, изменения позволят обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки.
В заявлении отмечается, что если изменения в закон не будут внесены, то усилия по созданию Антикоррупционного суда в Украине будут напрасными, а шансы избежать справедливого наказания у коррупционеров возрастут.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля.
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