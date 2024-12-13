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Нова методологія формування графіків відключення спрямована на збереження енергетичної інфраструктури України, - ЗМІ

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Міністерство енергетики внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Нові правила спрямовані на збереження енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ясно? Нові графіки відключення світла: у чому секрет».

Як зауважує «Главком», після 18 листопада, коли почалися нові хвилі відключень, компанія «ДТЕК Київські електромережі» повідомила, що кількість аварій на енергетичному обладнанні зросла на 30%.

«При старій інструкції, коли було три черги споживачів, і доводилося вимикати-вмикати електроенергію практично відразу, без особливого перехідного періоду, багато обладнання «летіло», особливо дорогі трансформатори. Наразі черг шість, а з урахуванням підгруп – їх фактично дванадцять. І тепер процес включення та відключення електроенергії стає більш плавним. Умовно кажучи – підстанція, більший трансформатор, менший. Один будинок, інший… А прості споживачі, гадаю, цього навіть не помітять. У них буде загальний графік – і все. Які там процеси всередині – так про це й не дізнаються», – пояснює «Главкому» джерело в одному з обласних обленерго.

За словами фахівця, енергетичне обладнання в Україні досить зношене, через обстріли ситуація лише погіршується, і нова інструкція Міненерго хоч якось розв'язує проблему.

«Запровадження нової методології формування графіків погодинного відключення свідчить, що міністерство визнало системність та тривалість проблеми дефіциту енергетичних потужностей та мережевих обмежень», – каже «Главкому» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

відключення світла
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