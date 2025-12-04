Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сіярто: Ми не маємо наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва

95

Будапешт повною мірою підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва, заявив у середу глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Члени низки європейських країн НАТО хочуть направляти більше зброї Україні, тому вони знову закликають всіх виділяти гроші в рамках механізму НАТО (...). Але поки в Угорщині діє наш національний уряд, гроші угорців не будуть відправлятися в Україну", - наводять європейські ЗМІ слова міністра.

Так він прокоментував тему купівлі країнами НАТО зброї у США для України в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Сіярто заявив, що Угорщина не хоче, щоб Європа була в стані війни з Росією і "робить усе, що може, щоб забезпечити успіх мирних зусиль Трампа".

Трамп, Сіярто
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 4 декабря 2025
Среда, 3 декабря 2025
Вторник, 2 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023