Сіярто: Ми не маємо наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва

Будапешт повною мірою підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва, заявив у середу глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Члени низки європейських країн НАТО хочуть направляти більше зброї Україні, тому вони знову закликають всіх виділяти гроші в рамках механізму НАТО (...). Але поки в Угорщині діє наш національний уряд, гроші угорців не будуть відправлятися в Україну", - наводять європейські ЗМІ слова міністра.

Так він прокоментував тему купівлі країнами НАТО зброї у США для України в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Сіярто заявив, що Угорщина не хоче, щоб Європа була в стані війни з Росією і "робить усе, що може, щоб забезпечити успіх мирних зусиль Трампа".