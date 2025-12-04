НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 2 грудня схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік.
Про це пише видання ExPro, передають Українськi Новини.
У повідомленні сказано, що після публікації проєктів постанов на сайті регулятора будуть прийматися зауваження та пропозиції, після яких буде прийнято кінцеве рішення про підвищення тарифів на розподіл природного газу.
Очікується, що нові тарифи буде прийнято до кінця 2025 року.
Зазначається, що тарифи для побутових споживачів(населення) залишаться без змін, оскільки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування.
Найнижчий тариф на розподіл залишатиметься у Харківської міської філії "Газороподільних мереж України" (ГРМУ), що входить до структури "Нафтогазу", - 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року.
Загальне зростання - на 80%.
Найвищий тариф на розподіл газу в 2026 році буде у ПрАТ "Гадячгаз" - 3,16 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 3,95 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року.
Загальне зростання - 98%.
Найбільше підвищення тарифів планується для Дніпропетровської філії ГРМУ - до 3,66 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року, в 2,9 разів більше, ніж діючий тариф.
Найменше зростуть тарифи для Закарпатської філії ГРМУ - до 2,48 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року, на 25% вище, ніж діючий тариф.
У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 року.
