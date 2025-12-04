Марченко: У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги

Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році, щоб забезпечити стабільне фінансування державного бюджету.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній раді.
За словами Марченка, нинішні переговори щодо фінансової допомоги відбуваються у складних умовах, і ухвалений парламентом бюджет стане важливим сигналом для союзників.
Він також заявив, що держбюджет-2026 включає як політичні аспекти, так і системні зміни, які забезпечать стійкість держави у 2026 році.
Нагадаємо, парламент ухвалив державний бюджет на 2026 рік. Доходи закладено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень. Витрати держави наступного року будуть рекордними – 4 трлн 781 млрд гривень. З них на сектор безпеки та оборони спрямують 2 трлн 806 млрд гривень.
