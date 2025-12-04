Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Марченко: У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги

93

Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році, щоб забезпечити стабільне фінансування державного бюджету.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній раді.

За словами Марченка, нинішні переговори щодо фінансової допомоги відбуваються у складних умовах, і ухвалений парламентом бюджет стане важливим сигналом для союзників.

Він також заявив, що держбюджет-2026 включає як політичні аспекти, так і системні зміни, які забезпечать стійкість держави у 2026 році.

Нагадаємо, парламент ухвалив державний бюджет на 2026 рік. Доходи закладено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень. Витрати держави наступного року будуть рекордними – 4 трлн 781 млрд гривень. З них на сектор безпеки та оборони спрямують 2 трлн 806 млрд гривень.

Мінфін, Марченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 4 декабря 2025
Среда, 3 декабря 2025
Вторник, 2 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023