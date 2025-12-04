Шмигаль анонсував об’єднання ДОТ і АОЗ в одне підприємство

З 1 січня 2026 року планується об'єднання державного підприємства "Державний оператора тилу" (ДОТ) й "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) в одне підприємство. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"На доручення Президента України максимально швидко рухаємося у напрямку створення та оновлення наглядових рад. З 1 січня планується об'єднання "Державного оператора тилу" й "Агенції оборонних закупівель" в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада", - повідомив він.
Також, за його словами, найближчим часом плануються призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших підприємств.
Крім того, Міноборони має намір максимально корпоратизувати державні компанії та передати в управління професійних менеджерів. Зокрема, за його словами, з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, 11 в процесі передачі, ще 4 передається в АТ "Укроборонпром".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023