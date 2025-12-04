Шмигаль анонсував об’єднання ДОТ і АОЗ в одне підприємство

З 1 січня 2026 року планується об'єднання державного підприємства "Державний оператора тилу" (ДОТ) й "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) в одне підприємство. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"На доручення Президента України максимально швидко рухаємося у напрямку створення та оновлення наглядових рад. З 1 січня планується об'єднання "Державного оператора тилу" й "Агенції оборонних закупівель" в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада", - повідомив він.

Також, за його словами, найближчим часом плануються призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших підприємств.

Крім того, Міноборони має намір максимально корпоратизувати державні компанії та передати в управління професійних менеджерів. Зокрема, за його словами, з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, 11 в процесі передачі, ще 4 передається в АТ "Укроборонпром".