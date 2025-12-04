росія потрапила у чорний список країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму

Європейський Союз додає росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Це рішення зобов'яже фінансові установи ЄС посилити належну перевірку всіх транзакцій, пов'язаних із москвою, змушуючи банки додатково знизити ризики. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Politico з посиланням на двох чиновників та внутрішній документ повідомляє, що цей крок з боку ЄС відбувається на тлі того, що глобальна наглядова група FATF раніше не внесла росію до чорного списку, попри повномасштабне вторгнення в Україну. Рішенню FATF завадив опір країн групи БРІКС (Бразилії, Індії, Китаю, ПАР).
Законодавці ЄС неодноразово закликали Комісію здійснити цей крок, попри те, що оцінка ускладнюється відсутністю обміну інформацією з москвою.
Внесення до чорного списку відбувається паралельно зі спробами виконавчої влади ЄС врегулювати опір Бельгії щодо використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Хоча ЄС вже має широкі санкції проти рф, новий статус вимагатиме від банків, які ще цього не зробили, вжити більш жорстких заходів.
