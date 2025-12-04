Рада ухвалила закон щодо підтримки громадян, поновлених на роботі після незаконного звільнення

Український парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №11488-1, що посилює підтримку громадян, поновлених на роботі після незаконного звільнення.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Йдеться про підтримку проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення".

Як зазначається, документ передбачає, що період незаконного звільнення має бути зараховано до страхового стажу під час обчислення пенсії.

Також роботодавець буде зобов’язаний сплатити страхові внески за відповідний період.

Окрім того, законопроєкт серед іншого передбачає:

визначення порядку нарахування єдиного внеску, якщо працівнику нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або згідно з рішенням суду — нараховано середню зарплату за вимушений прогул;

нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у сумі, не меншій за розмір мінімального страхового внеску;

визначення механізму виплати грошової компенсації громадянам за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

"Реалізація цього закону сприятиме підвищенню рівня дотримання правових норм у сфері трудових відносин та соціального страхування. Запровадження цього механізму стане важливим кроком на шляху до забезпечення соціальної справедливості та захисту прав працівників в Україні", — йдеться у повідомленні.