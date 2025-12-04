Стало відомо, чи можуть військові отримати 13 зарплату

Рік добігає кінця, а разом із ним у багатьох компаніях традиційно постає тема так званої 13-ї зарплатні – додаткової виплати, яку часто отримують працівники наприкінці року.

Чи зможуть отримати 13 зарплату військовослужбовці в Україні у 2025 році, читайте в матеріалі Фактів.

13 зарплата – це не офіційний термін із законодавства, а звичайна побутова назва для річної премії, яку роботодавці можуть виплачувати наприкінці року. В Україні жоден закон не зобов’язує компанії робити таку виплату, тому вона не є гарантованою. Фактично це добровільна мотиваційна виплата, яку роботодавець може прописати у колективному договорі, у внутрішніх положеннях про оплату праці або в умовах трудового контракту з конкретним працівником.

Кодекс законів про працю України не містить статті, яка б окремо визначала “13-ту зарплату”.

Найближче формулювання міститься у статті 97 КЗпП і у статті 15 Закону Про оплату праці, де сказано, що роботодавець має право встановлювати додаткові заохочувальні та компенсаційні виплати, зокрема премії, надбавки, бонуси. Саме в цю категорію і потрапляє 13-та зарплата.

Отже закон дозволяє її виплачувати, але не зобов’язує. Виплачується вона тільки тим працівникам, для яких це передбачено внутрішніми правилами компанії. Якщо в документах підприємства такої премії немає, то роботодавець нічого не порушує, просто не виплачуючи її.

За словами військової юристки Анастасії Володенкової, статус матеріальної допомоги на оздоровлення, який інколи називають 13 зарплата військовослужбовцям, врегульований українським законодавством і надається військовим раз на рік.

Вона пояснює, що українське законодавство гарантує військовим право на такі оздоровчі виплати, які отримують усі категорії військовослужбовців, зокрема офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу, окрім бійців строкової служби. Розмір цих коштів залежить від індивідуального грошового забезпечення кожного бійця.

Отримати виплату можуть ті військовослужбовці, які вже набули право на щорічну основну відпустку. Володенкова наголошує, що оздоровчі по суті є аналогом відпускних у цивільному житті. Щоб отримати їх, військовому достатньо написати рапорт, і зробити це можна у будь-який зручний день протягом календарного року.

При цьому вона окремо підкреслює маловідому деталь, що оздоровчі можна отримати незалежно від того, йде військовий у відпустку фактично чи ні – тобто рапорт і відправлення у відпустку не прив’язані одне до одного.

Рапорт подають командиру, і тоді залишається очікувати на надходження коштів. Точні терміни у законодавстві не встановлені, тож у практиці все залежить від того, коли Департамент фінансів перерахує гроші у військову частину.

Зазвичай виплати приходять без надмірних затримок, оскільки оздоровчі не належать до матеріальної допомоги, яку часто видають ближче до кінця року. Кошти надходять на ту саму картку, куди зараховується грошове забезпечення, як окреме нарахування.

Таким чином, за словами Анастасії Володенкової, кожен військовий, який має право на оздоровчі виплати, фактично отримує додаткову – умовну “13-ту” зарплату.