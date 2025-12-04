Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Улютін: У Держбюджеті на 2026 рік соціальні видатки збільшені

149

Рада ухвалила Державний бюджет на 2026 рік, в якому соціальні видатки збільшені за цьогорічні на 47,6 млрд грн і становлять 468,5 млрд грн.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає Укрінформ.

«Соціальна політика традиційно залишається одним із найбільших напрямів фінансування держави. На соціальні видатки передбачено загалом 468,5 млрд гривень (+47,6 млрд грн до 2025 року). Це пенсії, виплати вразливим категоріям, субсидії, підтримка осіб з інвалідністю, а також програми для сімей із дітьми — від допологової та післяпологової допомоги до сучасних сервісів підтримки батьків», - йдеться в повідомленні.

На соціальні виплати, включно з допомогою ВПО, держава виділить 133 млрд грн. Зросте обсяг допомоги людям з інвалідністю, зокрема на потреби протезування — 10 млрд гривень.

Сума коштів, передбачених для Пенсійного фонду, складе понад 250 млрд грн.

Улютін підкреслив, що з наступного року уп’ятеро зросте розмір виплат при народженні дитини - з 10 до 50 тисяч грн.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14000 «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Доходи державного бюджету становлять 2 трлн 918 млрд грн, у тому числі загальний фонд - 2 трлн 625 млрд грн. Спеціальний фонд - 293 млрд грн. Видатки – 4 трлн 781 млрд грн: загальний фонд - 4 трлн 393 млрд грн, спеціальний фонд - 388 млрд грн.

Левова частка прогнозованих видатків – ресурс на оборону - 2,8 трлн грн. Також поміж пріоритетів освіта (майже 279 млрд грн), соціальний захист (467 млрд грн) та медицина (258 млрд грн).

Улютін
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 4 декабря 2025
Среда, 3 декабря 2025
Вторник, 2 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023