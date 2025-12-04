Улютін: У Держбюджеті на 2026 рік соціальні видатки збільшені

Рада ухвалила Державний бюджет на 2026 рік, в якому соціальні видатки збільшені за цьогорічні на 47,6 млрд грн і становлять 468,5 млрд грн.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає Укрінформ.

«Соціальна політика традиційно залишається одним із найбільших напрямів фінансування держави. На соціальні видатки передбачено загалом 468,5 млрд гривень (+47,6 млрд грн до 2025 року). Це пенсії, виплати вразливим категоріям, субсидії, підтримка осіб з інвалідністю, а також програми для сімей із дітьми — від допологової та післяпологової допомоги до сучасних сервісів підтримки батьків», - йдеться в повідомленні.

На соціальні виплати, включно з допомогою ВПО, держава виділить 133 млрд грн. Зросте обсяг допомоги людям з інвалідністю, зокрема на потреби протезування — 10 млрд гривень.

Сума коштів, передбачених для Пенсійного фонду, складе понад 250 млрд грн.

Улютін підкреслив, що з наступного року уп’ятеро зросте розмір виплат при народженні дитини - з 10 до 50 тисяч грн.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14000 «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Доходи державного бюджету становлять 2 трлн 918 млрд грн, у тому числі загальний фонд - 2 трлн 625 млрд грн. Спеціальний фонд - 293 млрд грн. Видатки – 4 трлн 781 млрд грн: загальний фонд - 4 трлн 393 млрд грн, спеціальний фонд - 388 млрд грн.

Левова частка прогнозованих видатків – ресурс на оборону - 2,8 трлн грн. Також поміж пріоритетів освіта (майже 279 млрд грн), соціальний захист (467 млрд грн) та медицина (258 млрд грн).