У ЄК пояснили, що репараційний кредит не є конфіскацією російських активів

Запропонований Європейською комісією механізм репараційного кредиту виходить з того, що російські активи – це право вимоги до Euroclear та інших фінансових установ, яке виникло внаслідок інвестицій валютних резервів, тоді як на грошові залишки, що накопичилися на балансах цих фінансових установ через заборону на трансакції з центральним банком рф, не поширюється суверенний імунітет.

Про це повідомляється в регламенті про репараційний кредит, який опублікували на сайті ЄК у середу.

"Репараційна позика не обмежує вимоги центрального банку росії. Цей актив не зазнає жодного впливу від заходів, передбачених цією пропозицією. Грошові залишки, що накопичуються на балансах фінансових установ унаслідок заморожування, не належать центральному банку росії і не є суверенними активами", – йдеться в пропозиції.

Саме ці накопичені грошові залишки Євросоюз планує позичити у фінансових установ для надання Україні кредиту.

Замість готівки фінансові установи отримають борговий інструмент союзу, тобто актив просто змінить форму на їхніх балансах.

Щоб гарантувати, що фінансові установи зможуть виконати свої зобов'язання перед центробанком рф, якщо санкції буде знято, пропонується запровадити трирівневу систему захисту: гарантії держав-членів, механізм ліквідності Євросоюзу, боргові цінні папери Євросоюзу.

На думку Єврокомісії, це робить неможливим сценарій, за якого фінансовим установам не буде відшкодовано кошти.

У пропозиції Єврокомісії наголошується, що ці "надзвичайні і неочікувані" грошові залишки будуть використані з єдиною метою – для допомоги Україні. Єврокомісія вважає, що це обмежена та пропорційна відповідь на російську агресію.