У ЄК пояснили, що репараційний кредит не є конфіскацією російських активів

Запропонований Європейською комісією механізм репараційного кредиту виходить з того, що російські активи – це право вимоги до Euroclear та інших фінансових установ, яке виникло внаслідок інвестицій валютних резервів, тоді як на грошові залишки, що накопичилися на балансах цих фінансових установ через заборону на трансакції з центральним банком рф, не поширюється суверенний імунітет.
Про це повідомляється в регламенті про репараційний кредит, який опублікували на сайті ЄК у середу.
"Репараційна позика не обмежує вимоги центрального банку росії. Цей актив не зазнає жодного впливу від заходів, передбачених цією пропозицією. Грошові залишки, що накопичуються на балансах фінансових установ унаслідок заморожування, не належать центральному банку росії і не є суверенними активами", – йдеться в пропозиції.
Саме ці накопичені грошові залишки Євросоюз планує позичити у фінансових установ для надання Україні кредиту.
Замість готівки фінансові установи отримають борговий інструмент союзу, тобто актив просто змінить форму на їхніх балансах.
Щоб гарантувати, що фінансові установи зможуть виконати свої зобов'язання перед центробанком рф, якщо санкції буде знято, пропонується запровадити трирівневу систему захисту: гарантії держав-членів, механізм ліквідності Євросоюзу, боргові цінні папери Євросоюзу.
На думку Єврокомісії, це робить неможливим сценарій, за якого фінансовим установам не буде відшкодовано кошти.
У пропозиції Єврокомісії наголошується, що ці "надзвичайні і неочікувані" грошові залишки будуть використані з єдиною метою – для допомоги Україні. Єврокомісія вважає, що це обмежена та пропорційна відповідь на російську агресію.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023