США розкритикували європейських союзників за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау в середу розкритикував європейських союзників у НАТО за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості замість американських постачальників зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ландау першим виступив на закритій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі в середу.

У своєму виступі заступник держсекретаря США закликав міністрів не "цькувати" оборонні компанії його країни, щоб вони не брали участі в переозброєнні Європи.

За словами співрозмовників Politico, потім Ландау швидко покинув залу, щоб відвідати інші зустрічі.

Представник Державного департаменту США сказав журналістам, що Ландау під час свого виступу доніс "два ключові повідомлення".

"Перше – це необхідність для Європи перетворити свої зобов'язання щодо витрат на оборону в реальні можливості. Друге – це те, що протекціоністська та ексклюзивна політика, яка дискримінує американські компанії і витісняє їх з ринку, підриває нашу колективну оборону", – додав представник.