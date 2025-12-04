США розкритикували європейських союзників за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау в середу розкритикував європейських союзників у НАТО за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості замість американських постачальників зброї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Ландау першим виступив на закритій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі в середу.
У своєму виступі заступник держсекретаря США закликав міністрів не "цькувати" оборонні компанії його країни, щоб вони не брали участі в переозброєнні Європи.
За словами співрозмовників Politico, потім Ландау швидко покинув залу, щоб відвідати інші зустрічі.
Представник Державного департаменту США сказав журналістам, що Ландау під час свого виступу доніс "два ключові повідомлення".
"Перше – це необхідність для Європи перетворити свої зобов'язання щодо витрат на оборону в реальні можливості. Друге – це те, що протекціоністська та ексклюзивна політика, яка дискримінує американські компанії і витісняє їх з ринку, підриває нашу колективну оборону", – додав представник.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023