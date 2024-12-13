ISW: Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з росією

Індія продовжує зберігати і зміцнювати економічні відносини з росією. Це відбувається незважаючи на нещодавні спроби країни знизити залежність від рф, як партнера з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перед публікацією свого висновку аналітики зазначили, що 12 грудня Reuters повідомляло про те, що російська "роснефть" та індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries підписали історичну 10-річну угоду. Згідно з документом, росія постачатиме в Індію 500 000 барелів нафти щодня, на суму близько 13 млрд доларів на рік.

Таким чином, за час повномасштабної війни рф проти України - Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв і подальших станцій, ставши врешті-решт найбільшим імпортером російської нафти.

Аналітики пишуть, що нещодавно відзначили зусилля Індії щодо зниження залежності країни від російського військового співробітництва, зміцнення зв'язків із Заходом, а також дистанціювання від явно проросійської риторики з приводу війни в Україні.

Водночас Індія продовжує балансувати ці кроки, підтримуючи стратегічні та економічні відносини з росією, які відповідають інтересам Індії.