ISW: Серія ударів рф по енергетиці України є частиною більш ширшої кампанії

Серія ударів рф по енергетиці України є частиною більш ширшої кампанії. Вона спрямована на заморожування країни цієї зими, а також примус її та Заходу до самоутримання в ухваленні політичних рішень, вигідних росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що росія неодноразово нападала на інфраструктуру України восени та взимку з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.Зокрема, країна агресор нещодавно провела масштабні удари по українській інфраструктурі, а саме - 16-17 і 25-26 листопада.
Крім того, вчора міноборони рф заявило, що російські війська завдали удару 12-13 грудня у відповідь на український удар по Таганрогу Ростовської області 11 грудня, під час якого було використано надані Заходом американські далекобійні ракети ATACMS. Хоча, як пише ISW, росіяни, ймовірно, планували провести такий удар незалежно від того, що сталося, і зручно використовують цей удар 11 грудня для виправдання своїх ударів по українській енергетиці, які тривають.
Дивлячись на це експерти дійшли висновку, що російські повідомлення, ймовірно, спрямовані на досягнення двох цілей:
по-перше, на те, щоб пом'якшити заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по росії;
і по-друге, повідомлення покликані підтримати кампанію кремля з рефлексивного контролю, спрямовану на те, щоб змусити західні країни ухвалити рішення щодо використання Україною наданої Заходом зброї та майбутніх мирних перемовин, які принесуть користь росії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023