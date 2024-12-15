ISW: росія почала активно використовувати солдат КНДР у боях в Курській області

В Курській області армія росії почала активно використовувати солдат КНДР у боях проти Збройних сил України. Однак ці зусилля можуть виявитися марними, а союзницькі війська - зазнати великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери нещодавно визнали участь військ КНДР у наступальних операціях в Курській області. Зокрема, за їхніми словами, 6 грудня північнокорейські солдати брали участь в захопленні села Плехово на південь від міста Суджа.

Кілька блогерів стверджували, що північнокорейський спецназ захопив Плехово без допомоги російських військ, але один із блогерів назвав штурм спільною операцією російських та північнокорейських військових.

За даними оприлюднених 14 грудня геолокаційних кадрів, близько 40 піхотинців проводять штурмову операцію на схід від села Крем'яне (східніше Коренєво). Окремі джерела стверджували, що на цих кадрах зображені північнокорейські війська, хоча Інститут вивчення війни не здатен незалежно перевірити, зображені на них військові КНДР чи російські військовослужбовці.

За даними російського військового блогера, елементи російського 1427-го мотострілецького полку (мобілізований елемент російських територіальних військ), просунулися вперед біля Русского Поречного (північніше Суджі) за підтримки північнокорейського персоналу.

Блогер стверджував, що елементи російського 22-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот, Південний військовий округ) і батальйон спеціального призначення "Арбат" (Міжнародна добровольча бригада "Пятнашка" "Донецької народної республіки", 51-а загальновійськова армія) протягом "багатьох тижнів" готували північнокорейський персонал, що діяв у Курській області.

Українське військове видання "Мілітарний", посилаючись на кілька джерел, 14 грудня повідомило, що північнокорейські солдати проводили піхотні атаки на відкритій місцевості групами від 20 до 30 осіб у невстановлених районах Курської області.

Однак в Інституті вивчення війни зазначили, що не можуть самостійно перевірити жодне з цих тверджень.

"ISW раніше зазначав, що здатність Північної Кореї вчитися та враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом із росією, ймовірно, значно погіршиться. Це станеться за умови, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в аналогічних атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість військовослужбовців рф", - йдеться у звіті.