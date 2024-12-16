Greenpeace: Аварія двох російських танкерів в Керченській протоці загрожує екологічною катастрофою

Представники Greenpeace Ukraine заявили, що аварія двох російських танкерів, яка сталася 15 грудня в Керченській протоці, загрожує екологічною катастрофою.
Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.
В організації заявили, що внаслідок аварії російських танкерів просто зараз у води Керченської протоки, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, виливається 4,3 тисячі тонн мазуту.
"Розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Розлив, найімовірніше, буде визначений переважаючим вітром та течіями, які зараз рухаються на північний схід, та за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити", — повідомили в Greenpeace Ukraine.
В організації зазначили, що тяжкість наслідків залежатиме від типу нафти або нафтопродуктів, які зараз розливаються в Керченську протоку.
Якщо танкери затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти та нафтопродуктів, що призведе до значного впливу на навколишнє середовище.
В організації нагадали, що 2007 року біля острова Тузла внаслідок аварії з російським танкером стався розлив 1,2 тисячі тонн мазуту. Збиток від цього інциденту спостерігався навіть через рік після аварії.
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