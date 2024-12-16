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Партія Шольца у передвиборчій програмі може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus

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Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в проєкті програми СДПН, із якою ознайомилось агентство DPA та видання Berliner Morgenpost.

У документі, який цитує агентство, німецькі соціал-демократи обіцяють "дипломатичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку українців у їхній боротьбі проти російської агресії, що порушує міжнародне право, – так довго, як це буде необхідно".

"Україна повинна мати можливість вести переговори з росією на рівних умовах... Ми не приймемо продиктований росією мир за рахунок України", – зазначається в проєкті програми партії.

СДПН також підтримує військову допомогу Україні "з розсудливістю і почуттям міри", але так, аби Німеччина і НАТО не повинні ставати стороною у війні.

"Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу", – ідеться в програмі, яку цитують ЗМІ.

Крім того, додає DPA, у передвиборчій програмі СДПН нічого не сказано про нинішню дискусію щодо вступу України до НАТО, миротворчих сил у разі "припинення вогню" або інших гарантій безпеки для України.

Серед іншого, партія Шольца підтримує виділення щонайменше 2% ВВП на оборону та розміщення американських ракет "Томагавк" у Німеччині, а також виступає за нову, але добровільну модель військової служби.

Передвиборча програма СДПН має бути затверджена на з'їзді партії 17 грудня.

Шольц, Taurus
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