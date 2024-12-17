Продан: Законопроєкт про реформування територіальної виконавчої влади в Україні нашкодить місцевому самоврядуванню

Законопроєкт №4298 про реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні не вирішує задекларованих задач, а лише нашкодить місцевому самоврядуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на статтю "Міфи і реальність законопроєкту про нагляд за місцевим самоврядуванням" Оксани Продан - радниці голови Асоціації міст України Віталія Кличка.

Вона перелічує та спростовує 5 міфів стосовно законопроєкту №4298. Перший з них – про відсутність на сьогоднішній день нагляду за органами місцевого самоврядування. В реальності 26 державних органів контролюють та наглядають за органами місцевого самоврядування, зазначає Оксана Продан.

"30 жовтня 2024 року Верховна Рада продовжила цей список – розширила повноваження Рахункової палати України в частині нагляду за місцевим самоврядуванням. Цим рішенням насправді розпочато демонтаж системи фінансового нагляду/контролю за фінансовою діяльністю органів місцевого самоврядування. Бо народна мудрість стверджує, що «в семи няньок дитина без ока»… В такій ситуації програють всі: державна влада, муніципальна влада, а головне – громадяни України", - пише вона.

Міф другий – що європейські партнери визначили схвалення законопроекту №4298 як умову для отримання коштів Ukraine Facility, пише Продан.

"Текст законопроєкту №4298 суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування та пересмикує вимоги Ukraine Facility. Його схвалення в такій редакції може призвести до блокування чергового траншу допомоги", - наголошує радниця голови АМУ.

Міф третій: нагляд - це єдине, чого не вистачає для завершення реформи місцевого самоврядування. Насправді у державної влади немає стратегічного бачення функціонування та розвитку місцевого самоврядування, наголошує Оксана Продан. Натомість у квітні 2024 року Асоціацією міст України була представлена Концепція відновлення місцевого самоврядування України, розроблена спільно з міжнародними партнерами - стратегічний документ, що визначає засади функціонування місцевого самоврядування в умовах війни та на 10 років після Перемоги України.

Міф четвертий, про який йдеться у статті: законопроєкт №4298 передбачає нагляд тільки за законністю рішень місцевого самоврядування.

"Автори законопроєкту запроваджують повноцінну контролюючу структуру, яка обмежуватиме не тільки права місцевого самоврядування, але й розвиток економіки. І така структура ще й паралельно зберігає широкі управлінські і політичні завдання, які очікувано обтяжуватимуть нагляд", - спростовує міф Оксана Продан.

Міф п’ятий стосується впливу місцевого самоврядування на формування керівного складу місцевих державних адміністрацій. Насправді жодного впливу на прийняття рішень щодо керівного складу місцевих державних адміністрацій місцеве самоврядування не матиме, впевнена Продан.

Радниця Віталія Кличка також повідомила, що робоча група профільного Комітету Парламенту вже готує новий комплексний законопроєкт за участі представників Конгресу Ради Європи.

"Наше спільне завдання – максимально допомогти нашій Перемозі, реалізувати Ukraine Facilitу та забезпечити демократичні зміни в діяльності місцевого самоврядування для реалізації прав мешканців громад. А для цього всім нам потрібно відкласти власні амбіції, об’єднатись й провести в законодавстві зміни. Варто зробити цю роботу якісно й без політики", - наголосила Оксана Продан.