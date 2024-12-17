Каллас: ЄС порушить питання про закриття російських баз у Сирії

Європейський союз порушить питання про закриття російських баз у Сирії. Це пов'язано з впливом, який має росія. Про це заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас, повідомляє Politico, пише УНН.
Вона зазначила, що тему закриття баз рф у Тартусі та Хмеймімі в Сирії порушили низка міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Говорити про це будуть уже під час початкових контактів із повстанськими силами.
«Багато міністрів закордонних справ підхопили це, щоб сказати, що, знаєте, це повинно бути умовою для нового керівництва, щоб воно також позбулося російського впливу там, бо це база, з якої вони (рф - ред.) також ведуть свою діяльність щодо Африки та південних сусідів. Тому ми піднімемо це питання з керівництвом, коли в нас будуть зустрічі», - заявила Каллас після зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі.
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