Стефанішина: Переговорний процес щодо вступу України до ЄС буде непростим

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у ЄС у 2025 році, склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.
Про це вона сказала під час виступу на Всеукраїнському конгресі місцевих і регіональних влад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
За словами Стефанішиної, під час візиту до Києва на початку грудня міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре Хольст спланувала "відкриття переговорних розділів, які планують на данське головування" в ЄС.
Також, стверджує віцепремʼєрка, Україна разом з Польщею і новою єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос спланувала відкриття перших 15 переговорних розділів, які стосуються верховенства права, у першому півріччі 2025 року.
"Це абсолютно можливо. Україна рухається динамічно, у нас позитивна оцінка за результатами звіту про розширення, у нас є домовленості щодо наших зобов’язань, які ми маємо виконати, і всіх передумов для відкриття другого кластеру", – додала вона.
Стефанішина визнала, що переговорний процес буде непростим, оскільки відкриття кожного кластеру потребує згоди всіх 27 держав – членів ЄС.
"Безумовно, ми розуміємо, що основні рішення припадають на квітень – це політичні процеси у Польщі. Але я думаю, що країни ЄС, і Брюссель, і насамперед Україна усвідомлюють, що є конкретний план дій, який дозволить уникнути впливу цих процесів на важливі стратегічні рішення для України", – вважає посадовиця.
Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.
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