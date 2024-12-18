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Мінфін: Загальна сума видатків держбюджету становила 3 трлн грн з початку року

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Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 3 трлн грн за січень – листопад 2024 року, що на 365,7 млрд грн, або на 13,9%, більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У листопаді було витрачено 340,9 млрд грн бюджетних грошей. У жовтні видатки держбюджету склали 313 млрд грн порівняно з 249 млрд у вересні та 286 млрд грн у серпні.

Загалом з початку року найбільше видатків було спрямовано:

- на оплату праці з нарахуваннями – 1,2 трлн грн (у листопаді – 115,3 млрд грн). Проти аналогічного періоду минулого року ця стаття видатків зросла на 75,1 млрд грн, або на 6,9%. З цієї суми на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 876,6 млрд грн (у листопаді – 86,6 млрд грн);

- на оплату використання товарів та послуг – 463 млрд грн (у листопаді – 46,1 млрд грн), включно з 252,6 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів;

- на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 510,6 млрд грн (у листопаді – 44,6 млрд грн). Це на 37,2 млрд грн, або на 7,9%, більше проти аналогічного періоду минулого року;

- на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям – 330 млрд грн (у листопаді – 63,6 млрд грн);

- на обслуговування державного боргу – 286,7 млрд грн (у листопаді – 43,2 млрд грн). Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 61,8 млрд грн, або на 27,5%;

- на трансферти до місцевих бюджетів – 163 млрд грн (у листопаді – 16 млрд грн). Порівняно з аналогічним періодом минулого року — збільшення на 27,4 млрд грн, або на 20,2%.

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