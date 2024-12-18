Федоров: Попри війну, зберігаємо лідерські позиції в розвитку відкритих даних

На третій рік повномасштабної війни Україна зберегла лідерські позиції за розвитком сфери відкритих даних.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

«Уже 3 роки входимо до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних. Це результат щорічного рейтингу зрілості відкритих даних — Open Data Maturity, він показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані», – написав він.

Всього до рейтингу входять 34 європейські країни, цього року перше місце посіла Франція, друге – Польща, третє посідає Україна.

За словами Федорова, показник відкритості даних в Україні становить 97%, а середній по Європі – лише 83%.

«У Мінцифрі розуміємо всі проблеми сфери — війна, закриті з безпекових міркувань набори даних. Проте позиція незмінна: громадяни повинні мати доступ до даних, тому активно працюємо, щоб вирішити цю ситуацію», – додав міністр.