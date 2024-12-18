Пісторіус: Наразі занадто рано приймати рішення про присутність миротворчих військ в Україні

Німеччина відіграватиме важливу роль у забезпеченні припинення вогню між Україною та країною-агресором росією, проте наразі занадто рано приймати рішення про присутність миротворчих військ в Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомило агентство Reuters у вівторок, 17 грудня.

Пісторіус зазначив, що поки не може сказати, якою може бути роль Німеччини у врегулюванні ситуації в Україні, оскільки немає умов припинення вогню та потенційного мандату миротворців. За його словами, необхідно також розуміти, що Україна та росія будуть згодні на введення миротворців.

"Якщо буде припинення вогню, то, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина як найбільша економіка Європи відіграватиме там свою роль", - сказав Пісторіус.

На його думку, наразі немає розуміння, якими мають бути миротворчі сили в Україні.