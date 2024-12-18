Туск: Польща докладе максимум зусиль для прискорення вступу України до ЄС та НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з січня наступного року Польща головуватиме в Європейському Союзі й докладе максимум зусиль для прискорення вступу України до ЄС та НАТО. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

"Польща з січня наступного року буде головувати у Європейському Союзі. Україна завжди може розраховувати на підтримку з нашого боку входження до Євросоюзу і НАТО. Якби це залежало від Польщі, це тривало б не довше одного дня. Україна може розраховувати на нашу дипломатію, ми зробимо все можливе, щоб перспектива членства України в НАТО була щораз ближчою", - сказав Туск.

Він наголосив, що в Україні й так добре розуміють, що польське головування сприятиме прискоренню переговорів щодо вступу.