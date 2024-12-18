Мельничук: Кабмін збільшив обсяг видатків за програмами Національний кешбек і Зимова єПідтримка

Кабінет міністрів збільшив обсяг видатків споживання за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" ("Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка") на майже 394 млн грн – за рахунок урізання видатків на інші програми підтримки бізнесу.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що у межах загального обсягу бюджетних призначень здійснено перерозподіл видатків держбюджету шляхом зменшення фінансування за програмою "Державне стимулювання створення індустріальних парків" - на 312,11 млн грн.
Крім того, на 81,67 млн грн зменшили обсяг видатків за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".
Натомість уряд збільшив обсяг фінансування програми "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" за загальним фондом у сумі 81,67 млн грн та за спеціальним фондом у сумі 312,11 млн грн.
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