Железняк: Рада продовжила податкові та митні пільги на 2025 рік

Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на 2025 рік, зокрема щодо дронів та комплектуючих.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, законопроєкти про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267 передбачають звільнення від мита комплектуючих, що імпортуються для виробництва зброї.

Верховна Рада продовжила пільги на ввезення дронів, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо. Також, згідно рішення парламенту, волонтерські збори, якщо вони передані благодійним фондам, звільняються від ПДФО.

Також на час воєнного стану було продовжено податкові пільги для українського кіно та для працівників неприбуткових організацій.

До того ж, скасовуються оцінки для ринку вживаних авто.

Як зауважив голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пільги на електрокари діють до 01.01.2026 року.

«Там щось несеться по пільгах на електрокари, які начебто злітають з 1.01.2025р. Ні, пільги діють до 01.01.2026 року. А потім так, припиняться», — написав він.