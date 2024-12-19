Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

ЄС обговорює обговорює можливі обмеження на пересування російських дипломатів Європою

96

Європейські посадовці обговорюють можливі обмеження на пересування російських дипломатів у країнах Європейського Союзу.

Про це стало відомо румунському порталу Digi 24 від джерел, передає "Європейська правда".

Йдеться про дискусії, які відбуваються в контексті підозр щодо втручання росії у внутрішні справи країн Європейського Союзу або у вибори в різних формах, і особливо після президентських виборів у Румунії.

Влада в Бухаресті вже обговорила це питання з партнерами по НАТО, а також з представниками країн Східного флангу.

Джерела в Міністерстві закордонних справ кажуть, що до уваги береться ситуація з російськими дипломатами на європейській території, а точніше, чи варто обмежувати їхнє пересування.

Відразу після президентських виборів у Румунії Сполучені Штати попередили про наслідки, які матиме віддалення Румунії від Заходу, звинувативши росію у втручанні у румунський виборчий процес. У відповідь посол росії в Бухаресті заявив, що Сполучені Штати беруть безпосередню участь у виборчому процесі в Румунії і що вони виступають з необґрунтованою або неправдивою інформацією.

ЄС, дипломати
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 декабря 2024
Среда, 18 декабря 2024
Вторник, 17 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023