Відтепер в Україні немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера

В Україні більше немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера. Тепер можна отримати лише електронне пенсійне.

Про це повідомляється на онлайн-сервісі державних послуг "Дія".

Як оформити електронне посвідчення:

Подати заявку на електронне посвідчення можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.

Для оформлення потрібно мати пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків.

Після готовності посвідчення з'явиться в додатку "Дія".

Зазначається, що пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в "Дію" автоматично.

В свою чергу, пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в "Дію" власноруч.

Для цього потрібно переглянути всі документи в застосунку, обрати опцію "Додати документ" і вибрати "Пенсійне посвідчення".

Такий підхід раніше було впроваджено для посвідчення водія. Зараз кожен п’ятий українець, оновлюючи посвідчення в Дії, замовляє лише цифровий документ, підкреслює пресслужба.