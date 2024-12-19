Відтепер в Україні немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера

В Україні більше немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера. Тепер можна отримати лише електронне пенсійне.
Про це повідомляється на онлайн-сервісі державних послуг "Дія".
Як оформити електронне посвідчення:
Зазначається, що пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в "Дію" автоматично.
В свою чергу, пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в "Дію" власноруч.
Для цього потрібно переглянути всі документи в застосунку, обрати опцію "Додати документ" і вибрати "Пенсійне посвідчення".
Такий підхід раніше було впроваджено для посвідчення водія. Зараз кожен п’ятий українець, оновлюючи посвідчення в Дії, замовляє лише цифровий документ, підкреслює пресслужба.
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