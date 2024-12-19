Гетманцев: Рішення про підвищення податків "заднім числом" було вимушеним і обґрунтованим

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що рішення про підвищення податків "заднім числом" було вимушеним і обґрунтованим.

При цьому зізнався, що воно не було ідеальним, передає "Суспільне".

Гетманцев обіцяє, що 2025 року нових податкових змін не передбачається, якщо не виникне критичної потреби.

"На 2025 рік Україна повністю убезпечена у частині бюджетних надходжень. Ті 140 мільярдів гривень, які ми отримуємо завдяки вже прийнятому закону, - вони вже пораховані у бюджеті на наступний рік, тому ми не бачимо жодних ризиків у розвитку базового сценарію. Але можемо мати песимістичний сценарій - це якщо на фронті буде негативний розвиток подій, і знадобляться додаткові надходження, то не виключаються ті чи інші рішення", - сказав він.

Гетманцев заявив, що рішення про підвищення податків заднім числом стало результатом обставин воєнного часу.

"Це було вимушене рішення. Принципова позиція була не приймати закони під ялинку, але війна змінює підходи. Обрали поганий, але легший варіант. Для громадян з 1 грудня, а для ФОПів з 1 січня 2025 року", - підсумував він.