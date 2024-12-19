Енергоасоціації: В Україні необхідно переглянути граничні ціни на ринку електроенергії

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України в умовах війни необхідно переглянути граничні ціни на ринку електроенергії.

Про це йдеться у спільному зверненні Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Асоціації наголошують, що рішення НКРЕКП залишити попередньо встановлений рівень граничних цін не відповідає актуальним викликам енергетичного ринку.

Зокрема, в умовах воєнних загроз, обстрілів критичної інфраструктури та потенційного дефіциту генеруючих потужностей, ринок потребує перегляду граничних цін.

"Загроза обстрілів енергосистеми ворогом якраз свідчить про необхідність збільшення спроможності виробників та стейкхолдерів ринку до фінансування відновлення генеруючих потужностей та мереж, що можливе лише за наявності справедливих та економічно обґрунтованих цінових обмежень, або ж за їх відсутності", – йдеться у зверненні.

Також представники Асоціацій відзначають, що нинішні цінові обмеження на українському ринку не відповідають рівню граничних цін у країнах Європейського Союзу, що створює бар’єри для імпорту електроенергії в години пікового дефіциту.

"В найбільш дефіцитні години імпорт якраз і неможливий через наявні цінові обмеження. Беззаперечною передумовою для імпорту є граничні ціни на електричну енергію на організованих сегментах на європейському рівні", – наголошується в заяві.

Асоціації закликали НКРЕКП переглянути граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку, привівши їх у відповідність до європейських стандартів.