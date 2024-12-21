МВФ виділив Україні на підтримку бюджету сьомий транш у розмірі $1,1 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дало змогу виділити сьомий транш приблизно $1,1 млрд (SDR834,9 млн), які буде спрямовано на підтримку бюджету, ідеться в повідомленні Фонду на його сайті.

"Попри складні умови, економіка України залишається стійкою, а результати діяльності в рамках програми EFF залишаються високими. На кінець вересня влада виконала всі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники", - зазначив МВФ.

Фонд зазначив, що стійкий імпульс реформ, прогрес у мобілізації внутрішніх доходів і своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості та поліпшення управління.

"(...) Економіка залишається стійкою, що відображає спроможність домогосподарств і компаній до адаптації, однак ризики мають тенденцію до погіршення через удари по енергетичній інфраструктурі та напруженість на ринку праці. Готовність і планування на випадок непередбачуваних обставин мають ключове значення для вжиття належних заходів політики в разі матеріалізації ризиків", - наводяться в релізі слова директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Фонд підтвердив оцінку зростання ВВП у 4% цього року завдяки кращій, ніж очікувалося, стійкості до енергетичних шоків зі сповільненням до 2,5-3,5% наступного року через дедалі напруженіший ринок праці, вплив російських атак на енергоінфраструктуру та невизначеність щодо війни, що зберігається.

Георгієва зазначила, що суворе виконання ухваленого держбюджету-2025 матиме ключове значення для подальшої стабільності економіки, а також наголосила на необхідності продовження прогресу в мобілізації внутрішніх доходів для задоволення пріоритетних потреб у видатках і відновлення фіскальної стійкості.

"Активна реалізація Національної стратегії доходів і митної реформи допоможе збільшити доходи, поліпшити дотримання законів, боротися з ухиленням від сплати податків і підтримати вступ до ЄС", - зазначила директор-розпорядник.

Вона нагадала про важливість якнайшвидшого досягнення угоди Україною щодо реструктуризації ВВП-варантів для зниження рівня боргу до "прийнятного" та зменшення фіскальних ризиків, що своєю чергою створить простір для покриття найважливіших видатків.

МВФ вважає нещодавнє підвищення НБУ облікової ставки доречним кроком у відповідь на сильніше, ніж планувалося, прискорення інфляції.

"НБУ має бути готовий вжити подальших заходів, якщо інфляційні очікування погіршаться. Забезпечення гнучкості обмінного курсу допоможе підвищити стійкість економіки до зовнішніх потрясінь і одночасно зберегти резерви", - ідеться в публікації.

Фонд оцінює стан фінансового сектору країни як "стабільний", проте вказує на необхідність проявляти пильність, зважаючи на підвищені ризики.

"Необхідно зберегти прогрес у зміцненні системи розв'язання банківських проблем і нагляду, заснованого на оцінці ризиків, системи стрес-тестування та планування дій у надзвичайних ситуаціях", - пояснює МВФ.

Своєю чергою голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, що з метою збереження стійкості фінансового сектору центробанк у співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів працюватимуть над підготовкою рамкової програми фінансового оздоровлення банків.

"Водночас НБУ продовжує підготовку та впровадження методології наглядової оцінки ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності", - зазначив Пишний.

Георгієва насамкінець також наголосила, що Україні слід підтримувати темпи реформ у сфері боротьби з корупцією та управління. Зокрема, за її словами, варто приділити особливу увагу створенню нового вищого адміністративного суду та внесенню змін до Кримінально-процесуального кодексу ("правки Лозового" - ІФ-У). Ці два структурні маяки з датою виконання наприкінці цього року Україна не встигне виконати вчасно.

У Міністерстві фінансів уточнили, що до шостого перегляду програми було виконано п'ять структурних маяків: внесення змін до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик, огляд довоєнних політик і практик середньострокового бюджетного планування, оцінювання ризиків для фінансової стабільності та підготовка плану дій для різних сценаріїв, оцінювання фінансового стану підприємств централізованого теплопостачання, розроблення політики управління держвласністю в держпідприємствах, політики дивідендів і стратегії тощо.

Крім того, Україна достроково виконала ще три маяки: звільнення від процедури держреєстрації регуляторних рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, формування нового складу наглядової ради "Укренерго" з більшістю незалежних членів і внесення правок до закону "Про Рахункову палату" для посилення її інституційної спроможності та ефективності.

Мінфін повідомив, що загалом Україна вже виконала 35 структурних маяків у рамках програми EFF, з яких 20 - у фіскальному напрямку.