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Кабмін схвалив два законопроекти щодо вдосконалення правового регулювання обов’язкової евакуації населення

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Кабінет Міністрів України схвалив два законопроекти щодо вдосконалення правового регулювання обов’язкової евакуації населення. Їх було розроблено Міністерством внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

У випадку підтримки законопроектів військові адміністрації зможуть оголошувати обов’язкову евакуацію із територій бойових дій за пропозицією військового командування.

Обовʼязкова евакуація буде загальною або стосуватися лише окремих категорій населення: дітей, людей похилого віку чи осіб з інвалідністю.

Однак обовʼязкова евакуація дітей здійснюється разом з одним з батьків, особою, яка їх замінює чи іншими законними представниками. Також евакуація буде проводитись органами опіки та піклування, з залученням Національної поліції.

Якщо батьки відмовляються від обовʼязкової евакуації дітей, вона здійснюється Національною поліцією. Дітей при цьому будуть передавати органам опіки та піклування.

Також рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб буде ухвалювати обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Законопроектом пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог воєнного стану. Зокрема, передбачається відповідальність за порушення правил в’їзду та перебування у населених пунктах, де триває обов’язкова евакуація, без відповідних перепусток або посвідчень.

МВС, Кабмін, евакуація
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