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Президентка Грузії: Для подолання кризи в країні є два шляхи

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що для подолання кризи в країні є два шляхи: компроміс із партією влади "Грузинська мрія" та руйнування керівного режиму.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на видання Sova, Зурабішвілі сказала у відеозверненні в понеділок.

Зурабішвілі повідомила, що у майбутньому буде створено раду, мандат якої полягатиме в підготовці нових виборів. Відповідні документи найближчим часом підготує опозиція.

"У цієї ради буде один мандат – підготовка нових виборів… Ці нові вибори будуть дійсно новими, можливо, з'являться нові сили. Ми маємо бути готові до всього цього", – зазначила вона.

Президентка також заявила, що для подолання кризи в країні є два шляхи: діалог і компроміс із керівною "Грузинською мрією" та руйнування режиму до виборів.

Вона зазначила, що якщо до 29-го грудня не буде компромісного діалогу, то країна прийде до виборів шляхом руйнування режиму "Грузинської мрії". Зурабішвілі повторила, що готова зустрітися з почесним головою "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі, і що діалог треба вести з нею.

"Діалог із цих питань має вестися зі мною, як із посередником, і з тими, хто брав участь у цих виборах… А з іншого боку повинен бути Іванішвілі й кілька призначених ним представників його партії", – сказала Зурабішвілі.

"Якщо до 29-го числа цей компромісний діалог не буде досягнуто… то другий варіант – підійдемо до виборів шляхом руйнування цього режиму", – додала Зурабішвілі.

Вона зазначила, що "режим уже руйнується" – щодня до протесту приєднуються "нові верстви суспільства, нові посадовців і нові бізнесмени".

Зурабішвілі
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