Острів не продається: Уряд Гренландії відповів на зазіхання Трампа

Уряд Гренландії заявив, що територія “не продається” після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон хоче придбати острів.

Про це пише DW.

"Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися", - заявив керівник уряду Гренландії Муте Егеде.

У недільній заяві, оголошуючи нового посла Вашингтона в Данії, Трамп сказав, що “для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю”.

У відповідь офіс прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен заявив, що сподівається на співпрацю з адміністрацією Трампа, підкресливши, що Гренландія не продається.