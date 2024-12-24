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Острів не продається: Уряд Гренландії відповів на зазіхання Трампа

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Уряд Гренландії заявив, що територія “не продається” після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон хоче придбати острів.

Про це пише DW.

"Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися", - заявив керівник уряду Гренландії Муте Егеде.

У недільній заяві, оголошуючи нового посла Вашингтона в Данії, Трамп сказав, що “для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю”.

У відповідь офіс прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен заявив, що сподівається на співпрацю з адміністрацією Трампа, підкресливши, що Гренландія не продається.

Гренландія
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