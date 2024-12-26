Держетнополітики: У 2024 році до ПЦУ перейщло понад 200 громад

З Української православної церкви московського патріархату перейшло близько 200 релігійних громад до Православної церкви України у 2024 році.

Такі дані навели у Державній службі України з етнополітики та свободи.

У Держетнополітики зазначили, що з 2018 року, від часу створення Православної церкви України, підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ було змінено:

2018 рік – дві релігійні громади Української православної церкви (мп);

2019 рік – 319 громад;

2020 рік – 30 громад;

2021 рік – 25 громад;

2022 рік – 496 громад;

2023 рік – 471 громад;

2024 рік – 218 громад.

"Водночас у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ (мп)", - додало агентство.