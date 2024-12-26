Павленко: Укрпошта у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41%

АТ "Укрпошта" у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником 2023 року - до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі (без урахування простих листів і листів без трекінг-номерів, які надсилають простим порядком без відстеження - ІФ-У), повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко в ексклюзивному відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2024 році ми виходимо на показник близько 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямку (без урахування простих листів і листів без трекінг-номерів, які відправляють простим порядком без відстеження - ІФ-У). Такий показник роботи зафіксовано станом на 17 грудня 2024 року. У 2023 році він становив 25,5 млн відстежуваних відправлень", - сказала Павленко.

За її словами, імпорт переважає: з початку 2024 року в Україну було доставлено 32 млн посилок. Переважно це товари із закордонних маркетплейсів, зокрема, з Китаю, які українці можуть придбати дешевше, ніж в Україні.

"Експорту менше, але, звісно, він цінніший для нас, оскільки йдеться про продаж товарів українських виробників на зовнішньому ринку. Переважно це - хендмейд», - сказала Павленко.

За її словами, "Укрпошта" продовжує розвивати напрям освітніх програм для представників малого та середнього бізнесу, які хочуть продавати продукцію на закордонних маркетплейсах. Зокрема, на етапі завершення перебуває програма UA Etsy Global Start, що реалізується в партнерстві з USAID, у рамках якої фонд видає грант $500 тис. для найкращих підприємців-початківців на Etsy. У рамках програми було отримано 1,8 тис. заявок від українських підприємців, які відкрили магазин на Etsy після жовтня 2023 року. Було відібрано 500 переможців, які отримали можливість пройти курс навчання і стартову допомогу для перших промо $1100.

Паралельно було реалізовано програму для МСБ із Фондом Програми розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Японії. В її рамках навчання для малих експортерів на базі Академії Сталого Бізнесу було для підприємців безкоштовним.

Директор департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" повідомила, що лише на найбільшій хендмейд-платформі в США Україна сьогодні - дев'ята за обсягами реалізації країна. Власні магазини на Etsy відкрили вже 38 тис. українців.