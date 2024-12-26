Мінагрополітики оприлюднило алгоритм отримання статусу критично важливого підприємства

Мінагрополітики оновило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, про що повідомило у середу, пише УНН.

Як зазначається, нові галузеві критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, визначено наказом Мінагрополітики від 10 грудня 2024 року № 4282.

Визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, як повідомляється, здійснюється за низкою критеріями:

здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, або

є економічно активним з обсягом річного доходу не менше 20 млн грн, або

сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше 324 тис. грн.

основним видом діяльності підприємства (станом на 18.05.2024) є один із КВЕД, зазначених у вказаному наказі;

підприємство перебуває у сфері управління Мінагрополітики або управління корпоративними правами держави у статутних капіталах, яких здійснює Мінагрополітики;

100% акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, що утворилося шляхом перетворення державного підприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок державної власності на земельних торгах.

"Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих критеріїв із обов'язковим поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку", - вказали у Мінагрополітики.

Також Мінагрополітики оприлюднило алгоритм отримання статусу критично важливого підприємства для суб’єктів господарюванням агропромислового комплексу.

Як повідомляється на оприлюдненій інфографіці, у результаті можливе бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливого підприємства через портал "Дія".