Мінагрополітики оновило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, про що повідомило у середу, пише УНН.
Як зазначається, нові галузеві критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, визначено наказом Мінагрополітики від 10 грудня 2024 року № 4282.
Визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, як повідомляється, здійснюється за низкою критеріями:
"Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих критеріїв із обов'язковим поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку", - вказали у Мінагрополітики.
Також Мінагрополітики оприлюднило алгоритм отримання статусу критично важливого підприємства для суб’єктів господарюванням агропромислового комплексу.
Як повідомляється на оприлюдненій інфографіці, у результаті можливе бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливого підприємства через портал "Дія".