Експерт: Не потрібно зараз читати прогнози щодо демографічної ситуації в Україні

Не потрібно зараз читати прогнози щодо демографічної ситуації в Україні, тому що вони всі абсолютно непевні. Таку думку виразила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.
Так, деякі дослідники прогнозують, що до 2050 року українців буде 25 млн. Експертка ж просить не фокусуватися на цих цифрах.
«Якби ми точно знали, що війна, принаймні гаряча фаза, закінчиться тоді-то на таких-то умовах, тут буде досягнутий компроміс, тут він не буде досягнутий… Зберігається небезпека наступних агресивних дій з боку сусідів чи не зберігається – від цього все залежить. Тому коли говорять 25 – а може бути і 40 – хто його знає, скільки його буде!» – наголосила диктора інституту. Вона додала, що демографічний прогноз, як і економічний у даній ситуації, спирається саме на воєнний прогноз.
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