Мінстратегпром: Перше українське оборонне підприємство отримало доступний кредит під 5% річних

Виробник засобів РЕБ та РЕР отримав перший доступний кредит розміром 100 млн грн строком на 1 рік під 5% річних. Решту відсотків буде сплачувати держава в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК.

Про це повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, пише УНН.

«Уряд постійно працює над тим, щоб полегшити умови для українських виробників озброєння. Для нас важливо, щоб підприємства мали ресурси для розвитку виробничих спроможностей, для оновлення обладнання та вдосконалення виробів»,- зазначив міністр.

Програма доступних кредитів, яка запрацювала в цьому році, має фінансування на наступний - 500 млн грн.