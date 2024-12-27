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У Дії відновили бронювання працівників

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На порталі Дія відновилося бронювання працівників, передає УНН із посиланням на Дія.

"Вносите дані кандидатів — і система автоматично робить висновок про бронювання. Недоступне поки бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, що працюють Відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних.

У Дії також нагадали, як забронювати працівників у декілька кліків:

- Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія;

- Виберіть опцію Подати заяву;

- Вкажіть дані кандидатів для бронювання;

- Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам;

- Перевірте заяву та підпишіть її;

- Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

"Фідбек надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Якщо відповідь позитивна — то надійде працівникам у застосунок Резерв+. Щойно запрацюють усі можливості бронювання — повідомимо в соцмережах", - зазначено на порталі Дія.

Дія, бронювання
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