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Польща спростувала інформацію про нову хвилю біженців з України

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Польським прикордонникам довелося спростовувати поширювану прокремлівськими акаунтами дезінформацію про нову хвилю біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Згідно з повідомленнями прокремлівських акаунтів, нова хвиля біженців з України штурмує польсько-український кордон. Автори публікації намагаються налякати тим, що з України до Польщі щодня приїжджає до 150 тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж зазвичай. Таке збільшення руху на кордоні нібито пов'язане зі стурбованістю українців зниженням мобілізаційного віку.

Наразі на війну можуть призвати чоловіків старше 25 років, а в 2025 році віковий ценз може бути знижений до 18 років. Згідно з пропагандистськими меседжами, матері, побоюючись цих змін, масово вивозять своїх неповнолітніх синів з України, через що на кордоні утворюються черги.

Однак у Прикордонній службі Польщі не підтверджують ні цифри, ні саме явище. Як зазначив капітан Даріуш Сєніцький, прессекретар Надбужанського відділу Прикордонної служби, протягом останнього тижня прикордонники дійсно відзначили збільшення прикордонного руху на польсько-українському кордоні, але це стосується обох напрямків, як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі.

"Збільшення трафіку традиційно, як і щороку, пов'язане з різдвяно-новорічним періодом", – підкреслив Даріуш Сєніцький.

Довші черги на кордоні з Україною почали утворюватися з 20 грудня, але рух був рівномірно розподілений в обох напрямках, але з переважанням виїздів з Польщі.

Крім того, в жоден день на кордоні не було зафіксовано 150 тисяч громадян України, які хотіли б в'їхати в Польщу. На піку 22 грудня польсько-український кордон перетнуло загалом майже 89 000 громадян України, але більшість з них, майже 49 000, виїхали з Польщі.

Розповідь про нову хвилю біженців на польському кордоні не підтверджується неурядовими організаціями, які надають їм допомогу. Якби повідомлення про те, що матері масово тікають з України разом із синами напередодні мобілізації, було правдою, то набагато більше таких людей почали б звертатися до цих установ за правовою допомогою ще до Різдва, чого не сталося.

На думку заступника директора Центру діалогу ім. Юліуша Мерошевського Лукаша Адамського, повідомлення про масову еміграцію українців є свідомою дезінформацією, яка є похідною від пропагандистської діяльності Кремля, але служить для розпалювання антиукраїнських упереджень серед поляків.

Польща, біженці
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