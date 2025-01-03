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Галущенко назвав найскладніший рік для української енергосистеми

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2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми, оскільки він проходив в умовах постійних атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ворог змінив тактику ударів і тепер дрони застосовує щоночі, а під час масованих атак до дронів додаються всі види ракет. Загалом протягом цього року росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику.

Про це розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна" міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергетики працюють цілодобово. Те, що енергосистема сьогодні тримається, енергосистема є цілісною, стабільною і забезпечує як електроенергію, так і теплом споживачів, – це величезна заслуга кожного конкретного енергетика, який своїми руками робить цю роботу", - підкреслив міністр.

Галущенко нагадав, що удари росії по енергетичній інфраструктурі у 2022–2023 роках почалися з жовтня. У 2024 році року ворог розпочав масовані атаки раніше - уже в березні, і вони тривали протягом усього року.

"Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми", - зазначив міністр.

Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів.

Галущенко, Міненерго
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