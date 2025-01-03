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Bloomberg: Ціни на електроенергію в Німеччині тимчасово впали нижче нуля

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Ціни на електроенергію в Німеччині у перший торговий день року тимчасово впали нижче нуля. Подібний феномен відбувається все частіше в Європі у зв'язку зі збільшенням потужностей відновлюваних джерел енергії, пише Bloomberg.

Ціни були від'ємними протягом чотирьох годин вночі, коли виробництво вітрової енергії досягло 40 гігаватів, що значно перевищило попит.

У 2023 році в Європі було зафіксовано рекордну кількість годин з від'ємними цінами: у Німеччині – 468 годин (на 60% більше, ніж попереднього року), у Франції – 356 годин (удвічі більше), тоді як Іспанія вперше стикнулася з від'ємними цінами (247 годин).

Це створює певні проблеми.

Деякі політики закликають обмежити субсидії, оскільки уряди повинні гарантувати виробникам мінімальну оплату, навіть коли енергія не потрібна.

До того ж погодні умови сильно впливають на виробництво відновлюваної енергії, що призводить до значних коливань на ринку: у грудні тривалий період штилю зупинив турбіни, після чого настало різке посилення вітру.

Bloomberg, Німеччина
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