Bloomberg: Ціни на електроенергію в Німеччині тимчасово впали нижче нуля

Ціни на електроенергію в Німеччині у перший торговий день року тимчасово впали нижче нуля. Подібний феномен відбувається все частіше в Європі у зв'язку зі збільшенням потужностей відновлюваних джерел енергії, пише Bloomberg.
Ціни були від'ємними протягом чотирьох годин вночі, коли виробництво вітрової енергії досягло 40 гігаватів, що значно перевищило попит.
У 2023 році в Європі було зафіксовано рекордну кількість годин з від'ємними цінами: у Німеччині – 468 годин (на 60% більше, ніж попереднього року), у Франції – 356 годин (удвічі більше), тоді як Іспанія вперше стикнулася з від'ємними цінами (247 годин).
Це створює певні проблеми.
Деякі політики закликають обмежити субсидії, оскільки уряди повинні гарантувати виробникам мінімальну оплату, навіть коли енергія не потрібна.
До того ж погодні умови сильно впливають на виробництво відновлюваної енергії, що призводить до значних коливань на ринку: у грудні тривалий період штилю зупинив турбіни, після чого настало різке посилення вітру.
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