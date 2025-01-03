Базовою валютою для обмінного курсу в Молдові стало євро

Євро з 2 січня 2025 року стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові, заявила президент країни Мая Санду.
"Оскільки понад 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюються в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв'язки з ЄС, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх жителів Молдови", - написала вона в соцмережі X.
Згідно з даними на сайті Нацбанку Молдови, офіційний курс молдовського лея (MDL) до євро в четвер становить 19,1559 MDL/EUR1, до долара 18,4050 MDL/$1. За минулий рік офіційний курс молдовського лея до євро зміцнився на 1,04%, тоді як до долара ослаб на 5,74%.
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