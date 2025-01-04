МВС: В Україні функціонують понад 62 тисячі укриттів і сховищ

В Україні функціонують понад 62 тисячі захисних споруд, до повномасштабного вторгнення їх було близько 20 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Фейсбуці.

За словами директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Віктора Вітовецького, оновлені й вимоги до конструктивних елементів укриттів. Це відбулося в результаті змін на рівні законів та підзаконних актів, ініційованих МВС.

Рятувальники разом з поліцейськими постійно перевіряють стан укриттів і сховищ.

Найрозповсюдженішими порушеннями є відсутність місць для сидіння, питної води, другого або аварійного виходу з укриття.

Після таких зауважень власники і балансоутримувачі укриттів усувають недоліки.

Загальнодержавна система централізованого оповіщення населення про загрози зараз реконструйована, триває процес модернізації регіональних і місцевих автоматизованих систем оповіщення, наголосив Вітовецький.